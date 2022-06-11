شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر: 41 حزبا يعملون على رؤية موحدة لطرحها فى الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب، عن سعادته الشديدة تجاه الحوار الوطنى الذى وضع الأحزاب السياسية في موقع المسئولية.

وقال تيسير مطر، هناك علاقة جيدة بين الأحزاب، حتى في حالة الاختلاف بينهم في الرؤى تكون في صالح الوطن والمواطن، وتابع:"سعيد ومبسوط وأرى أن الدولة تضع الأحزاب في موضع المسئولية".

وأكد مطر خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم" والذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر قناة الحياة، أن تحالف الأحزاب يضم 41 حزبا يعملون على وضع رؤية موحدة لطرحها في الحوار الوطنى، لافتاً إلى أن التحالف يولى أهمية قصوى بالمحور الاقتصادى وتنمية الاستثمارات في البلاد.

وشدد تيسير مطر، على أنه بالحوار نجنى الثمار، وأن الحوار جاء عقب حالة من الأمن والأمان الذى تشهده البلاد والتقدم في كافة القطاعات، وتابع:" الدولة تعمل على الحفاظ على المواطن البسيط في الأزمات العالمية ..ونقول نعم لمزيد من الحريات وذلك لا يعنى أننا ننكر الحريات الموجودة الآن".

فيما قال حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، خلال اتصال آخر، إن الحزب قدم مقترحه للأكاديمية الوطنية للتدريب فيما يتعلق بالحوار الوطنى، موضحاً أن الهدف المنشود من الحوار هو التباحث حول الأزمات العالمية التي خلقت تحديات للدولة المصرية، وتابع:" نريد تعظيم مكانة مصر خارج حدودها وسيتم ذلك من خلال تكوين جبهة داخلية صلبة ..إذا نجح هذا الحوار نجحت الدولة المصرية وإذا فشل علينا الجلوس لمعرفة سبب ذلك".