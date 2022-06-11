شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى مرشد: حزب المؤتمر قدم رؤيته للحوار الوطنى مصحوبة بآليات التنفيذ وتكلفتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مجدى مرشد، القائم بأعمال رئيس حزب المؤتمر، إن الحوار الوطنى يعد نافذة جديدة، تمكن الدولة المصرية من الانطلاق للجمهورية الجديدة، موضحاً أن الحزب أرسل رؤيته في الحوار إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب، بعد أسبوع من تلقى المقترحات من الأكاديمية.

وأضاف "مرشد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر قناة "الحياة"، أن العدالة الاجتماعية والملف الاقتصادى أخذا جزءا كبيرا من رؤية الحزب، وقمنا بالتركيز على السياحة والنقل البحرى، بالإضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتابع: "قدمنا 8 مقترحات مصحوبة بآليات التنفيذ وتكلفة تنفيذها".

وأكد "مرشد"، أن الحزب قدم مقترحاته وفق طبيعة الدولة المصرية والصالح العام ومصلحة الوطن.