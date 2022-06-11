شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة دعاء عريبى: الرئيس السيسى أنقذ مصر من الانهيار وأعاد الدولة للمصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة دعاء عريبى عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه منذ ثمان سنوات تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى قيادة الدولة المصرية فى لحظة فارقة من تاريخ مصر، فأعاد مصر للمصريين ودخل فى سباق مع الزمن لإنقاذ مصر من الانهيار وإعادة البناء والتخطيط الاقتصادى والقضاء على الإرهاب حتى يتم تطهير سيناء من الإرهابيين وادخالها فى حزام التنمية.

وأضافت دعاء عريبى: "بالإضافة إلى القضاء على العشوائيات وإنشاء محاور وكبارى وطرق ومشروعات عملاقة ومدن جديدة، والكثير والكثير فى كل المجالات فكل يوم نستيقظ على مشروع جديد فلم يخذل شعبه وكان على قدر الطموح والأمل ومازال يعمل ويعمل لأنه عاشق لتراب الوطن وعاشق لشعبه

فأعاد لمصر هيبتها بين كل دول العالم، فبعد كل ما تم من انجازات ومشروعات فى ثمان سنوات ما كانت تتم فى اقل من خمسين عاما".

وأطلقت النائبة دعاء عريبى عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "ما تم من إنجازه فى ثمان سنوات يجعلك فخور برئيسك".