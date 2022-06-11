تنسيقية الأحزاب: حريصون على تقديم رؤية دستورية قابلة للتطبيق بالحوار الوطنى

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة سها سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الجميع سيعد بالحوار الوطنى الذى دعا له الرئيس عبد الفتاح، موضحة أن التنسيقية تعمل الآن على رؤيتها فى الحوار على مستوى السياسى والاقتصادى والاجتماعى، مشيرة إلى أن التنسيقية لديها رؤيتها فى ملف المرأة وتمكين ذوى الإعاقة والملفات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وتابعت: "نحرص أن نقدم شيء قابل للتطبيق ويتوافق مع القانون والدستور".

وتمنت "سها سعيد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة "الحياة"، أن تكون المقترحة فى الحوار الوطنى قانونية ودستورية ولا تكون مخالف لهما بالإضافة إلى أنها تكون قابلة للتطبيق ومدروسة جيداً.

وأعربت "سها سعيد"، عن سعادتها تجاه تحول الحوار الوطنى من حوار سياسى إلى حوار وطنى شامل كون ذلك يفتح المجال لمنظمات المجتمع المدنى والنقابات وكافة الأحزاب والتيارات للمشاركة وتقديم مقترحاتهم.