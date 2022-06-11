حسام الخولى: يجب أن تكون المقترحات بالحوار الوطنى مدروسة جيدا وقابلة للتطبيق

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن توقيت الحوار الوطنى الذى جاء بدعوة كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، جيد جداً كونه جاء عقب الإنجاز الذى حققته مصر خلال السنوات الماضية ما تطلب التوافق حول رؤية عامة تخدم الوطن، وتابع: "وقت الحوار سليم وجاء بعد ما البلد وقفت على رجليها.. كل ما كانت الجبهة الداخلية مقتنعة بفكرة عامة كلما كان الإنجاز أكبر".

وأضاف "الخولى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر قناة "الحياة"، أننا لا نخوض مجادلة بل حوار من أجل الوطن وأغلب الأحزاب ممثلة فى الحوار الوطنى، موضحاً أن كل من سيطرح رؤيته سيكون لديه دراسة فى ذلك، وتابع:" بمعنى أنه لا يدخل أحد يقول أطالب بزيادة الميزانية دون أن يقدم مقترحات اقتصادية تمكننا من ذلك.. لا تقول لى عنوان بل أمر أنت دارسه".

وأكد "الخولى"، أنه كلما كان أصحاب الطرح لديهم دراسات علمية بما يطرحونه ولديهم آليات التنفيذ كلما كان الحوار أكثر إنجازاً واستفادة للدولة المصرية، فى خلق مستقبل أفضل للجميع.