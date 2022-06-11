رئيس "النواب" يستقبل رشاد العليمى رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى.. صور

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بمقر مجلس النواب اليوم، الدكتور رشاد العليمى رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى، والذى يزور مصر حالياً.

فى مستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بالدكتور رشاد العُليمى رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى، مُقدماً له التهنئة بمناسبة توليه رئاسة المجلس الرئاسى اليمنى، ومؤكداً على ترحيب مصر البالغ بتلك الخطوة والتى تأمل مصر أن تعبر باليمن الشقيق إلى إلى بر الأمان والاستقرار.

خلال اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب على دعم الدولة المصرية بالكامل لليمن الشقيق وحق المواطنين اليمنيين فى مستقبل من التنمية والحرية والكرامة والعدالة، مُشدداً على أن أمن واستقرار اليمن يمثل أهمية قصوى للأمن القومى المصرى وأمن المنطقة العربية بصفة عامة.

كما أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب على أن مصر لن تألو جهداً فى تقديم كافة أشكال الدعم للشعب اليمنى الشقيق وتخفيف المعاناة الإنسانية التى يمر بها جراء الأزمة على مدار السنوات الماضية.

من جانبه، أكد الدكتور رشاد العُليمى رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى على عميق شكره وتقديره للدور المصرى الداعم لليمن عبر التاريخ فى كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة، واصفاً مصر بيت العرب الثانى، مُعرباً عن تقدير اليمن لدعم الدولة المصرية للرعايا اليمنيين المُقيمين فى مصر.