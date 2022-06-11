شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعتزم عدم الامتثال لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت روسيا عدم الامتثال لاحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقد وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت قانونا بهذا الخصوص، وفقا لما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وعليه لن يتم تنفيذ الأحكام الصادرة بعد الخامس عشر من مارس الماضي.

تعد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ومقرها ستراسبورج بفرنسا، جزءا من مجلس أوروبا.

تعمل الهيئات المستقلة عن الاتحاد الأوروبي معا لحماية حقوق الإنسان في الدول الأعضاء البالغ عددهم 47 دولة.

كانت المحكمة علقت في البداية عضوية روسيا في 25 فبراير الماضي في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وبعد إعلان الكرملين انسحابه من المحكمة في 15 مارس الماضي تم طرد روسيا نهائيا من مجلس أوروبا.