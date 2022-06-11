انت الان تتابع خبر الحلبوسي يبحث مع الوقف السني تأهيل المساجد في المدن المحررة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، رئيس ديوان الوقف السني عبد الخالق العزاوي، تأهيل المساجد في المدن المحررة.
وقال مكتب الحلبوسي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل اليوم السبت، رئيسَ ديوان الوقف السني الشيخ عبد الخالق العزاوي".
وجرى، خلال اللقاء، وفق البيان "بحث عدد من المواضيع الخاصة بالوقف، منها تأهيل المساجد في المدن المحررة، بالإضافة إلى دَور المؤسسة الدينية في مكافحة الظواهر السلبية بالمجتمع".
وجرى، خلال اللقاء، وفق البيان "بحث عدد من المواضيع الخاصة بالوقف، منها تأهيل المساجد في المدن المحررة، بالإضافة إلى دَور المؤسسة الدينية في مكافحة الظواهر السلبية بالمجتمع".