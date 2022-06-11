الحلبوسي يبحث مع الوقف السني تأهيل المساجد في المدن المحررة

وقال مكتب الحلبوسي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل اليوم السبت، رئيسَ ديوان الوقف السني الشيخ عبد الخالق العزاوي".

وجرى، خلال اللقاء، وفق البيان "بحث عدد من المواضيع الخاصة بالوقف، منها تأهيل المساجد في المدن المحررة، بالإضافة إلى دَور المؤسسة الدينية في مكافحة الظواهر السلبية بالمجتمع".

