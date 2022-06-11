فنلندا ترفض استيفاء الشروط التركية لانضمامها إلى الناتو

وقالت الصحيفة: "فنلندا لم توافق على نقل أشخاص لتركيا، حيث أنه بحسب أنقرة، كانوا مرتبطين بحركة غولن أو حزب العمال الكردستاني، المعترف به كمنظمة إرهابية في تركيا".

ووفقا للصحيفة، في بداية شهر يونيو، تلقت هلسنكي عشرة طلبات تسليم من أنقرة، تمت الموافقة على سبعة منها. وسلمت فنلندا شخصين، لا علاقة لهم بالإرهاب.



وكانت فنلندا والسويد قد سلمتا طلبات، العضوية في حلف "الناتو"، 18 مايو الماضي، على خلفية الأحداث الأوكرانية، وفي الوقت نفسة أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن التخلي عن سياسة الحياد العسكري التقليدية لفنلندا سيكون خاطئا، حيث لا توجد أي تهديدات لأمنها.