شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: فعالية التطعيم السابق ضد جدري القرود تصل إلى 85% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تطعيم الجدري الذي كان معتادا في السابق فعال بنسبة تصل إلى 85% ضد الإصابة بعدوى جدري القرود.

جاء ذلك وفقا لما أعلنته المنظمة في جنيف اليوم السبت استنادا إلى دراسات.

كان التطعيم الروتيني ضد الجدري توقف بعدما تم الإعلان عن القضاء على هذا المرض في عام 1980.

وأوضحت المنظمة أن جدري القرود قد يسبب الوفاة ولاسيما لدى الأطفال الصغار والأشخاص المصابين في جهاز المناعة على سبيل المثال بفيروس نقص المناعة المكتسبة.

يذكر أنه لم يتم الإعلان عن حدوث حالات وفيات نتيجة الإصابة بعدوى جدري القرود خارج أفريقيا منذ أول حالات تم الإعلان عنها في مايو الماضي.

وأوضحت الدراسات أن أكثر من 90% من المصابين تعافوا مرة أخرى بشكل كامل بغض النظر عما إذا كان قد تم تلقيهم ضد الجدري أم لا.

يذكر أن عدد حالات جدري القرود المبلغ عنها منذ مايو الماضي في دول خارج افريقيا آخذ في الزيادة. وأعلنت المنظمة اليوم أن عدد الحالات وصل إلى 1285 لكن هذا الإعلان يشير إلى الوضع حتى يوم الثامن من الشهر الجاري.

وكانت ألمانيا وحدها أعلنت عن عشرات الإصابات بالمرض منذ ذلك التاريخ حيث أعلن معهد روبرت كوخ أمس الجمعة عن 165 حالة إصابة في تسع ولايات.

وذكرت المنظمة أن عدد الدول المتأثرة بعدوى جدري القرود لا يقل عن 28 دولة خارج افريقيا.

ومنذ مطلع العام، تم الإبلاغ عن نحو 1500 حالة اشتباه من الدول الافريقية الثماني التي عُرِف فيها المرض منذ عقود، وأبلغت هذه الدول عن وفاة 72 حالة.

وتفترض المنظمة أن مرض جدري القرود ربما كان منتشرا في دول خارج أفريقيا دون أن يتم اكتشافه، لكنها رأت أن خطر انتشار المرض عالميا متوسط.