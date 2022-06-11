شولتس يطالب صربيا بالانضمام إلى العقوبات على روسيا

برلين: طالب المستشار الألماني أولاف شولتس، الخميس، صربيا بالانضمام إلى العقوبات المفروضة على روسيا بعد غزوها أوكرانيا، وفق ما أعلن الجمعة الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش.

وقال فوتشيتش في مؤتمر صحافي مشترك عقب لقائه المستشار الألماني في أول زيارة له إلى دول غرب البلقان، إن شولتس "طالب بكل حزم ووضوح صربيا بالانضمام إلى العقوبات المفروضة على روسيا".

وأشار الرئيس الصربي إلى "خصوصية وضعية" صربيا، مشدداً على أن الأمر مردّه في المقام الأول قضية كوسوفو، الإقليم الصربي السابق الذي أعلن استقلاله في 2008، علماً أن بلغراد، بدعم من روسيا في الأمم المتحدة، ترفض الخطوة.

وشدد الرئيس الصربي على وروابط اقتصادية مع روسيا، خاصةً في الطاقة، والعلاقات التاريخية التقليدية الوثيقة بين البلدين.

من جهته قال المستشار الألماني: "نتوقّع أن تدعم كل البلدان المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي هذه العقوبات".

وشدد على "أهمية مواصلة العمل لانضمام عدد أكبر من البلدان إلى العقوبات لأنها الأداة التي تساعد، في موازاة الإمداد بالأسلحة، أوكرانيا على تقرير مستقبلها".

وصربيا هي البلد الأوروبي الوحيد الذي لم يفرض عقوبات على روسيا.

وعن كوسوفو، أكد الرئيس الصربي أنه وللمرة الأولى "سمع اليوم أن اعترافاً متبادلاً" هو شرط الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال إن ما كان مطروحاً "إلى الآن هو تطبيع عام للعلاقات" بين بلغراد وبريشتينا، وشدد على أن صربيا "لا ترضخ للضغوط على شكل تهديد يقتضي منّا اتّخاذ خطوة ما".

وقال شولتس في تصريح في بريشتينا، محطته الأولى في جولته الإقليمية، إن "ضم بلدين لا يعترفان ببعضهما البعض لعضوية الاتحاد الأوروبي، أمر لا يمكن تصوره".