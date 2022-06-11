بكين: «سنسحق إلى أشلاء أي مخطط لاستقلال تايوان»

10 يونيو , 2022
وزيرا الدفاع الصيني والأميركي يتواجهان بشأن تايوان خلال محادثات سنغافورة
تواجه وزيرا الدفاع الصيني والأميركي بشأن تايوان خلال أول محادثات مباشرة بينهما الجمعة، إذ توعدت بكين بـ«سحق» أي «مخطط للاستقلال» في الجزيرة، بينما حضتها واشنطن على الامتناع عن أي خطوات «مزعزعة للاستقرار»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن لنظيره الصيني وي فنغي، إن على الصين «الامتناع عن القيام بأي خطوات إضافية حيال تايوان تزعزع الاستقرار».
بدوره، تعهد وي بأن الصين «ستسحق إلى أشلاء أي مخطط لاستقلال تايوان، وتؤكد بحزم على وحدة الوطن الأم»، وفق ما نقلت عنه وزارة الدفاع الصينية.
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