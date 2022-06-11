مراهقو أمريكا: نعم للدراسة الحضورية

بعد أكثر من عامين على تفشي COVID-19، الذي أجبر مسؤولي المدارس في معظم دول العالم على تغيير الفصول الدراسية، والدراسة عبر الإنترنت، فضلت غالبية المراهقين الحضور الشخصي على التعلم الافتراضي، أو المزيج من الحضوري والافتراضي.

ويقول 8 من كل 10 من المراهقين الأمريكيين، الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا، إنهم التحقوا بالمدرسة حضوريًا بالكامل خلال الشهر الماضي، وفقًا لمسح جديد لمركز بيو للأبحاث، تم إجراؤه من 14 أبريل إلى 4 مايو الماضيين.

يقول 65 % من المراهقين إنهم يفضلون أن تكون الدراسة حضورية تمامًا، بعد انتهاء تفشي COVID-19، في حين أن أقل بكثير «9%» فقط اختاروا الدراسة عبر الإنترنت تمامًا، وقال 18% آخرون إنهم يفضلون مزيجًا من تلقي الدروس عبر الإنترنت والحضور الشخصي، في حين أن 7% ليسوا متأكدين من نوع التعليم المفضل لديهم بعد الوباء.

وأشار الاستطلاع إلى أن المراهقين يفضلون التعلم الشخصي، في مرحلة ما بعد الجائحة، لكن الآراء تختلف حسب العرق ودخل الأسرة. مجموعات ديموغرافية من حيث المجموعات الديموغرافية والسكانية الرئيسة، لا تزال هناك بعض الاختلافات، هناك 70% من المراهقين البيض، و 64% من المراهقين من أصول إسبانية، يقولون إنهم يفضلون أن تكون الدراسة حضورية تمامًا، وتنخفض هذه النسبة إلى 51% بين المراهقين السود.

في المقابل، يفضل المراهقون السود أو من أصل إسباني، أكثر من المراهقين البيض مزيجًا من الدراسة عبر الإنترنت والحضور الشخصي.

هناك كذلك 71% من المراهقين الذين يعيشون في أسر ذات دخل أعلى، ويكسبون 75000 دولار أو أكثر سنويًا «281.000 ريال» فضلوا الدراسة الحضورية تمامًا، وتنخفض هذه الحصة إلى 6 من كل 10 أو أقل، بين أولئك الذين يقل دخل أسرتهم السنوي عن 75000 دولار.

ويُعد تفضيل التعليم الهجين أيضًا أكثر شيوعًا بين المراهقين، الذين يعيشون في أسر يقل دخلها عن 75000 دولار في السنة، مقارنةً بالمراهقين في الأسر التي تدر دخلاً أكبر. قلق التخلف 16% من المراهقين قلقون أو قلقون للغاية، من احتمال تخلفهم عن الدراسة في المدرسة بسبب COVID-19، فيما 28% من آبائهم يقولون الشيء نفسه عن مراهقيهم.

ولدى المراهقين وجهات نظر مختلطة، حول كيفية تعامل مدارسهم مع التعليم عن بعد، فيقول حوالي 28% منهم إنهم راضون للغاية أو راضون جدًا، في حين أن تقرير المشاركة المماثل كان قليلًا أو غير راض على الإطلاق عن أداء مدرستهم.

ويقع بعض المراهقين في منتصف الطيف، حيث قال 33% إنهم راضون إلى حد ما عن هذا.

«ذكر 9% آخرون أن مدرستهم لم يكن لديها تعليم افتراضي». تجربة الأبناء إضافة إلى جعل المراهقين يفكرون بهذه الموضوعات، سأل المركز أولياء أمورهم أنفسهم عن تجربة أطفالهم مع المدرسة أثناء الوباء، فوجد الاستطلاع أن الآباء منقسمون أيضًا إلى حد ما، حول التعلم عن بعد، على الرغم من أنهم يقدمون تقييمًا أكثر إيجابية من أطفالهم.

قال حوالي 4 من كل 10 آباء لمراهقين «39%» إنهم راضون للغاية أو راضون جدًا عن الطريقة، التي تعاملت بها مدرسة أطفالهم مع التعلم الافتراضي، وقال 33% إنهم راضون إلى حد ما عن هذا، بينما أفاد 20% أنهم راضون قليلًا أو غير راضين على الإطلاق عن ذلك. قلق معدوم عندما سئلوا عن التأثير الذي قد يكون لـCOVID-19 على تعليمهم، أعرب غالبية المراهقين عن قلق ضئيل أو معدوم، بشأن التخلف في المدرسة بسبب الاضطرابات الناجمة عن تفشي المرض، ومع ذلك لا يزال هناك شباب قلقون من أن الوباء أضر بهم أكاديميًا، فيقول 16% من المراهقين إنهم قلقون أو قلقون للغاية، من احتمال تأخرهم في المدرسة بسبب الاضطرابات المرتبطة بـ COVID-19.

يميل الآباء إلى التعبير عن قلق أكثر من أطفالهم، حيث أفاد ما يقرب من 3 من كل 10 آباء أنهم قلقون للغاية «12%» أو «16%» قلقون جدًا من احتمال تخلف أبنائهم عن المدرسة بسبب الوباء. آباء وأبناء الأبناء والآباء من الأسر ذات الدخل المنخفض، هم أكثر عرضة للتعبير عن قلقهم بشأن التأثير السلبي للوباء على التعليم، فعلى سبيل المثال يقول 44% من الآباء، الذين يعيشون في أسر يقل دخلها عن 30 ألف دولار «112.000 ريال» سنويًا إنهم قلقون للغاية أو قلقون جدًا، من تخلف ابنهم المراهق عن المدرسة بسبب كورونا، وهذا ينخفض إلى 24%، بين من دخل أسرتهم السنوي أقل من 75000 دولار أو أكثر.

المراهقون من الأسر التي يقل دخلها عن 75000 دولار سنويًا، هم أيضًا أكثر عرضة للتعبير عن قلقهم من التخلف في المدرسة، عن أولئك الذين ينتمون إلى أسر ذات دخل أعلى. بحث حديث حاول بحث حديث الإشارة للآثار السلبية لكورونا، على الروابط الاجتماعية للمراهقين، الذين طلب منهم مشاركة كيف تغيرت علاقاتهم منذ بداية تفشي COVID - 19.

وأبلغ أكثر من 4 من كل 10 مراهقين، عن شعورهم بأنهم أقرب إلى آبائهم أو أولياء أمورهم منذ بداية الوباء، فيقول حوالي 45% من المراهقين إنهم يشعرون بأنهم أقرب إلى آبائهم أو أولياء أمورهم، مقارنة بما كانوا عليه قبل كورونا، والأمر نفسه لأصدقائهم أو أسرتهم الممتدة أو زملائهم في الفصل أو المعلمين.

في الوقت نفسه، يعبر بعض المراهقين عن شعورهم بأنهم أقل ارتباطًا بمجموعات معينة.

ما يقرب من الثلث يقولون، إنهم يشعرون بأنهم أقل قربًا من زملائهم في الفصل «33%» أو المعلمين «30%»، بينما يشعر 24% كل منهم بهذه الطريقة تجاه أصدقائهم أو عائلاتهم الممتدة، يقول 5% فقط من المراهقين، إنهم يشعرون بأنهم أقل قربًا من آبائهم أو أولياء أمورهم، مما كانوا عليه قبل الوباء، ومع ذلك، تشير الردود الأكثر شيوعًا على هذه الأسئلة إلى الاستقرار الاجتماعي.