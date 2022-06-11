شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: زيلينسكي رفض تحذيرات من وقوع غزو روسي لبلاده والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح الرئيس الأمريكي جو بادين بأن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رفض تحذيرات بأن روسيا سوف تغزو بلاده، وذلك قبل الهجوم الفعلي الذي اندلع على الأراضي الأوكرانية في الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي، والمستمر حتى اليوم.

واعترف بايدن بأن احتمال قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعملية غزو واسعة النطاق ربما بدا بعيدا، مضيفا: "اتفهم السبب وراء عدم رغبتهم في الاستجابة للتحذير"، حسبما ذكرت اليوم السبت وكالة بلومبرج للأنباء.