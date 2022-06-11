عرض جديد من مانشستر يونايتد لفرينكي دي يونغ

قالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن إدارة مانشستر يونايتد قدّمت عرضًا بلغ قرابة 80 مليون يورو للتعاقد مع دي يونغ (25 عامًا) بعد أن رفض برشلونة عرضًا أوليًّا بقيمة 60 مليون يورو الأسبوع الماضي، في حين أن سعر اللاعب بحسب "ترانسفير ماركت" يبلغ نحو 60 مليون يورو.



ويمتد تعاقد دي يونغ مع برشلونة إلى صيف 2026 وكان قد وفد إلى النادي مطلع موسم 2019-2020 قادمًا من أياكس أمستردام الهولندي مقابل مبلغ وصل إلى 85 مليون يورو، وقد ظهر بقميص برشلونة في 139 مناسبة، مسجلًا 13 هدفًا ومقدمًا 17 تمريرة حاسمة.





لكن دي يونغ أخبر صحيفة "غارديان" الإنجليزية في مقابلة خاصة في شباط الماضي أنه لا يرغب في ترك برشلونة، وإن حدث ذلك، فسيكون رحيله إلى فريقٍ يلعب في ويستهدف مانشستر يونايتد تعويض رحيل لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا الذي رفض تمديد تعاقده المنتهي شهر حزيران الجاري، وقد برز اسم دي يونغ كأول طلبات المدرب الجديد للشياطين الحمر، الهولندي إيريك تين هاغ، الذي عمل سابقًا مع دي يونغ في أياكس.لكن دي يونغ أخبر صحيفة "غارديان" الإنجليزية في مقابلة خاصة في شباط الماضي أنه لا يرغب في ترك برشلونة، وإن حدث ذلك، فسيكون رحيله إلى فريقٍ يلعب في دوري أبطال أوروبا ، وبالنظر إلى مركز مانشستر يونايتد في ترتيب البريميرليغ، فإن الفريق لم يتأهل للأبطال.