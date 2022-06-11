حصيلة جديدة لـ'الحمى النزفية' في العراق: 27 وفاة و162 إصابة

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، إحصائية جديدة بعدد وفيات وإصابات الحمى النزفية في العراق.



وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر إن "الوزارة سجلت منذ بداية هذا العام 162 إصابة بمرض الحمى النزفية بينها 27 حالة وفاة"، لافتا الى ان "نصف حالات الاصابة تماثلت للشفاء فيما تم تسجيل اول حالات الوفات في اربيل".

واضاف، "نؤكد على اهمية ان تكون هناك توعية للمواطنين من هذه المرض".