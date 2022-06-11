مقتل تاجر مخدرات خلال اشتباكه مع قوة أمنية جنوب شرقي بغداد

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "قوة امنية مشتركة اشتبكت مع تاجر مخدرات ضمن قضاء المدائن وحصل تبادل اطلاق النار بين القوة والتاجر".

واضاف المصدر ان "التاجر بعد اصابته بطلق ناري فتح رمانة وفجر نفسه مما ادى الى مقتله على الفور واصابة ضابط بجهاز الامن الوطني بجروح".



واشار المصدر الى أن "القوة الامنية اعتقلت اولاد التاجر ، احدهم تولد ٢٠٠٤ والثاني تولد ٢٠٠٧".

