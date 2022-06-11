أمريكا تلغي شرط فحص كورونا لدخول أراضيها

الشارقة - اميمة ياسر - قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن بلاده ستوقف العمل بمطلب فحص «كوفيد-19» قبل المغادرة بالنسبة للرحلات الجوية الدولية القادمة إليها، وذلك بعد ضغوط شديدة من شركات الطيران وصناعة السياحة.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن القرار سيبدأ سريانه ابتداءً من غدا الأحد، وذلك وفقا لما نشرته وكالة أنباء "رويترز".

وستعلن إدارة بايدن، أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لم تعد تطلب إجراء فحوص كورونا قبل المغادرة للمسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة.

وبناء عليه، فإن هذا الإجراء لم يعد ضروريًا بناءً على الحقائق العلمية والمعلومات المتوافرة.

وأشار المسؤول إلى أن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها ستعيد تقييم هذا القرار بعد 90 يومًا.

وكانت الولايات المتحدة قد ألزمت في وقت سابق، المسافرين بتقديم نتيجة سلبية لفحص "كوفيد-19" في غضون يوم قبل الرحلات المتجهة إليها، لكنها لا تطلب فحوصًا للقادمين عبر منافذ الحدود البرية.

وتسبب الوباء وفق الأرقام الرسمية بوفاة أكثر من 6 ملايين شخص منذ ظهوره لأول مرة في الصين أواخر عام 2019، لكن يُعتقد أن العدد الحقيقي أكثر بثلاثة أضعاف على الأقل.

وفي حين أن العديد من البلدان تلغي التدابير الوقائية وتحاول العودة إلى الحياة الطبيعية، تؤكد منظمة الصحة العالمية أن الوباء لم ينته بعد.

وظهر فيروس كورونا لأول مرة في العالم بنهاية شهر ديسمبر عام 2019 في مدينة ووهان التابعة لإقليم هوبي الصيني، وتسبب في دخول أكثر من نصف سكان العالم إلى عزل صحي من أجل مواجهة الموجة الأولى من الفيروس.