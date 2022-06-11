شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ ينظر تقريرا بشأن إعادة تشغيل الطريق الصحراوى الشرقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظر مجلس الشيوخ، خلال جلساته المزمع عقدها الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، تقرير لجنة الإدارة المحلية بشأن الاقتراح برغبة الخاص بأهمية تشغيل الطريق الصحراوى الشرقى المتفرع من طريق سفاجا قنا والذى يصل إلى الأقصر والمقدم من النائب، محمد البنا.

وأوضح النائب في الاقتراح برغبة، أنه يستهدف تشـغيل الطـريـق الصحراوى الشـرقى المتـفرع مـن طريق سفاجا قنا والذى يصل إلى الأقصر وذلك لعدة أسباب منها، السياحة تعـد أحد أهـم مـصـادر الـدخل لأي دولـة وفي مصـر تـحـديـد هـي أحـد أهـم مـصـادر الدخل القـومي ومـصـر تـزخـر بالعديـد مـن الأماكن السياحية التي تجذب السياح إليها، حيث تتسابق الـدول السياحيه في تقديم كافة التسهيلات والخدمات المميزه تشجيعا لہم على العودة مرة أخرى، كما أنه يصب لـصـالح السياحة ويهدف إلى كيفيـة تعاون القطاعات الأخـرى لخدمه هذا القطاع الحيوي .

وتابع النائب:" يعـد ميناء سـفاجا البحرى مـن الموانئ الهـامـة حيـث تمـر عليـه الكثيـر مـن البـواخر السياحية التي تحمـل المـئـات مـن السائحين الذين يرغبون في التـوجـه إلى مدينة الأقصر لعمل ما يسمى بسياحة اليوم الواحد، وأن المسافة بين مدينـة سفاجا و مدينـة الأقصـر تـسـتغرق زمـن يـقـارب ثـلاث ساعات ونصف فـي طـريـق غيـر ممهد هـو الطريـق الزراعـي المكـدس بوسـائل النقـل المختلفة وهذا يمثل عبء ومشقه على السائح، وأن الطريـق مـن قـنـا إلـى الأقصـر الـذي يعـرف بـالطريق الصحراوي الشـرق إستخدامه سيوفر الوقت والجهد في الذهاب، وإستخدام الطريق الصحراوي الشرقي بعـد تجہیزه سيسهم في إنجاح الرحلات.

وتضمن رأى الحكومة وفقا لما ورد ذكره في تقرير اللجنة، أن الطريق الصحراوي الشرقي 72 كم تم تنفيذ المرحلة الأولى والإنتهاء منها بطول 36 كم وباقي 36 كم، وتم رفع كفاءة الطريق وتمر عليه كافة المركبات عدا المركبات السياحيه، كما تم نهو الطريق بكامل مسافته سيكون في 2023/6/30 وأصبح كل اتجاه ثلاث حارات.

وأوصت اللجنة، بالموافقة على المقترح، وضرورة رفـع المقترح لرئاسـة مجلـس الـوزراء لتكليـف الجهـات المعنية بما تراه مناسبا نحو هذا الشأن.