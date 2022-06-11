شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين تشوي سون هوي وزيرة للخارجية بكوريا الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وسائل إعلام رسمية يوم السبت إن كوريا الشمالية عينت العضو البارز في وفد المفاوضات النووية تشوي سون هوي وزيرة جديدة للخارجية، جاء ذلك في ختام اجتماع للحزب الحاكم رأسه زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن كيم عرض أهدافا لتعزيز القوة العسكرية للبلاد، والأبحاث الدفاعية لحماية الحقوق السيادية لكوريا الشمالية، ولم تقدم الوكالة تفاصيل.

وذكرت الوكالة أن الاجتماع العام للجنة المركزية لحزب العمال الكوري عُقد من يوم الأربعاء إلى الجمعة.

ويأتي هذا التعيين مع تحذير الولايات المتحدة من أن كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربة نووية سابعة وقولها إنها ستضغط مرة أخرى من أجل فرض عقوبات من الأمم المتحدة إذا تم إجراؤها.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تراقب "عن كثب" احتمال إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية.

ومن المتوقع أن يلتقي وزيرا الدفاع الكوري الجنوبي لي جونج سوب والأمريكي لويد أوستن يوم السبت في سنغافورة.