شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تعوض فرنسا بـ555 مليون يورو بعد إلغاء اتفاق لشراء غواصات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت استراليا أنها ستدفع مئات الملايين من الدولارات في صورة تعويض لشركة بناء السفن الفرنسية "نافال جروب"، في محاولة لإصلاح العلاقات مع باريس، بعد إلغاء اتفاق لشراء غواصات بقيمة مليارات الدولارات العام الماضي.

وقال رئيس وزراء استراليا انتوني البانيز اليوم السبت،إن كانبرا ستدفع 555 مليون يورو(583 مليون دولار) كتعويض.

وألغت الحكومة الاسترالية السابقة، بموافقة حزب البانيز، اتفاقا لشراء غواصات تقليدية بقيمة 66 مليار دولار مع فرنسا وتشكيل تحالف أمني مشترك مع بريطانيا والولايات المتحدة (أوكوس).

وسيمنح تحالف "أوكوس"، والذي يهدف إلى مواجهة نفوذ الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، استراليا، إمكانية الحصول على تكنولوجيا أمريكية لبناء وتشغيل غواصات نووية.

وقال البانيز إن "الطريقة التي تم بها التعامل مع ذلك القرار، سببت توترا شديدا في العلاقة بين استراليا وفرنسا".