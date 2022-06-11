شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع جوازات سفر روسية في «زابوريجيا» الخاضعة للسيطرة الروسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سيتم توزيع جوازات سفر روسية في أجزاء من منطقة "زابوريجيا" التي تخضع لسيطرة القوات الروسية، اعتبارا من اليوم السبت.

وقال فلاديمير روجوف، عضو سلطة الاحتلال لقناة "روسيا24-" الروسية إن الحاصلين على جوازات السفر، سيتم اعتبارهم مواطنين روس بكل ما في الكلمة من معنى.

وأضاف أن أكثر من 70 ألف شخص قدموا طلبات في المنطقة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد سهل عملية الحصول على جواز سفر روسي في أيار/مايو الماضي.

ووزعت موسكو الوثائق في بعض المناطق المحتلة الأخرى وقدمت الروبل كعملة.

وتتهم السلطات الأوكرانية القوات المحتلة بإجبار المواطنين على الحصول على الجنسية الروسية وتخشى من ضم المناطق المحتلة