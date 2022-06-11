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إصابة تاجر مخدرات خلال اشتباكه مع قوة أمنية جنوب شرقي بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر امني، اليوم السبت، بإصابة تاجر مخدرات خلال اشتباكه مع قوة أمنية جنوب شرقي العاصمة بغداد.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "قوة امنية مشتركة اشتبكت مع تاجر مخدرات ضمن قضاء المدائن وحصل تبادل اطلاق النار بين القوة والتاجر".

واضاف المصدر ان الاشتباكات أسفرت عن "اصابة التاجر بجروح خطيرة ومن المحتمل يفارق الحياة".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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