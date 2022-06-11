انت الان تتابع خبر إصابة تاجر مخدرات خلال اشتباكه مع قوة أمنية جنوب شرقي بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر امني، اليوم السبت، بإصابة تاجر مخدرات خلال اشتباكه مع قوة أمنية جنوب شرقي العاصمة بغداد.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "قوة امنية مشتركة اشتبكت مع تاجر مخدرات ضمن قضاء المدائن وحصل تبادل اطلاق النار بين القوة والتاجر".
واضاف المصدر ان الاشتباكات أسفرت عن "اصابة التاجر بجروح خطيرة ومن المحتمل يفارق الحياة".
واضاف المصدر ان الاشتباكات أسفرت عن "اصابة التاجر بجروح خطيرة ومن المحتمل يفارق الحياة".