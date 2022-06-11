إصابة تاجر مخدرات خلال اشتباكه مع قوة أمنية جنوب شرقي بغداد

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "قوة امنية مشتركة اشتبكت مع تاجر مخدرات ضمن قضاء المدائن وحصل تبادل اطلاق النار بين القوة والتاجر".

واضاف المصدر ان الاشتباكات أسفرت عن "اصابة التاجر بجروح خطيرة ومن المحتمل يفارق الحياة".

