قطعت غابة مليئة بالنمور وعبرت نهراً .. لتتزوج بصديق الفيسبوك

وبحسب صحيفة "إنديا توداي"، فإن الفتاة التي تدعى كريشنا ماندال، من بنجلاديش، التقت بحبيبها أبيك ماندال، على "فيسبوك"، ووقعت في حبه، ونظرًا لعدم وجود جواز سفر لها، قررت عبور الحدود بدخول غابات سندربان، بشكل غير قانوني، ثم السباحة لمدة ساعة في النهر، وسط الكثير من التحديات والصعوبات والعراقيل التي قد تعوقها أثناء رحلتها الشاقة.وأضاف التقرير نقلاً عن مصادر بالشرطة، أن الفتاة كريشنا، دخلت أولاً إلى غابة سونداربانس، المعروفة بنمور البنغال الملكية، ثم سبحت لمدة ساعة في النهر لتصل إلى وجهتها.

قبل ثلاثة أيام، تزوجت كريشنا من أبهيك في معبد كاليجات في كولكاتا، وهي مدينة هندية تقع شرق الهند، ومع ذلك، تم القبض عليها لدخولها البلاد بشكل غير قانوني.

وقالت المصادر إن كريشنا قد يتم تسليمها إلى المفوضية العليا لبنجلاديش.



وانتشرت قصة شجاعة المرأة بشكل كبير للغاية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أصبحت حديث جزء كبير من الناس.