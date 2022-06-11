القبض على مبتز هدد فتاة بنشر صورها مقابل مبلغ مالي في بغداد

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بابتزاز فتاة إلكترونياً، وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي إذا لم تدفع له مبلغاً من المال قدره (مليون ونصف المليون دينار)".وأضاف البيان، أن "عملية القبض تمت بعد استنجدت المشتكية بمفارز مكتب الكاظمية لمكافحة الإجرام حول تعرضها لإبتزاز إلكتروني من قبل أحد الأشخاص، وتهديدها بنشر صورها، حيث تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الموضوع وبعد التحري وجمع المعلومات التي أثمرت بالوصول إلى المتهم حيث تم نصب كمين محكم والقبض على المتهم بالجرم المشهود".

وأشار البيان إلى أن "أقوال المبتز دونت بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة 430 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".

