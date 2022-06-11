كيف سيؤثر موعد مونديال قطر 2022 في الموسم الكروي الجديد؟

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بغداد - ياسين صفوان - وكانت قطر قد أبدت استعدادها لاستضافة البطولة في شهري (يونيو/ حزيران) و(يوليو/ تموز) كما حدث في النسخ الماضية، بفضل وجود تقنية التكييف في الملاعب والمدرجات، لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر تغيير موعد البطولة لتُقام في الشتاء.تنطلق الدوريات الأوروبية الكبرى في موعد مبكر قليلاً عن المعتاد؛ إذ ستبدأ منافساتها في الأسبوعين الأول والثاني من شهر أغسطس/ آب القادم، وستنتهي في موعد متأخر قليلاً عن المعتاد، وذلك في الأسبوع الأخير من شهر مايو/ أيار 2023، والأسبوع الأول من شهر يونيو من العام ذاته.

كيف سيؤثر موعد كأس العالم قطر 2022 في أداء المنتخبات المشاركة في المونديال؟



تُقام بطولة كأس العالم قطر 2022، في منتصف الموسم الكروي القادم 2023/2022، وهو الوقت الذي يصل فيه اللاعبون إلى أفضل حالاتهم البدنية والفنية، بحسب محللين، ما سيساعدهم على تقديم أفضل المستويات في المونديال، بخلاف النسخ السابقة التي كانت تُقام عقب انتهاء الموسم الكروي، وبعد أن تكون لياقة اللاعبين قد استُنزفِت كثيراً خلال الموسم، وهو ما سيتلافاه مونديال قطر 2022.

وسيساعد تأخر إقامة المونديال عن موعده الأصلي ببضعة أشهر مدربي المنتخبات الذين تولوا مهمتهم قبل فترة قصيرة؛ مثل مدرب المنتخب الألماني "هانز فليك" الذي سيحظى وفقاً لمراقبين، بوقت أكبر لنقل أفكاره إلى لاعبي منتخب "المانشافت".

كيف سيؤثر موعد كأس العالم قطر 2022 في دوري أبطال أوروبا 2023/2022؟

لن يتأثر دوري أبطال أوروبا 2023/2022 كثيراً بموعد كأس العالم قطر 2022؛ إذ تتخلله في كل موسم فترة توقف تبدأ عقب نهاية دور المجموعات في النصف الأول من الموسم، وتستمر حتى موعد انطلاق منافسات الثُمن النهائي في مارس/ آذار من كل عام، وخلال فترة التوقف هذه ستُقام منافسات كأس العالم 2022.

وستبدأ التصفيات المؤهلة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023/2022 في 21 يونيو، وتستمر حتى 24 أغسطس، على أن تُقام مباريات دور المجموعات من 6 سبتمبر/ أيلول إلى 2 نوفمبر 2022، ولكن موعد المباراة النهائية سيتأخر بسبب تأخر انتهاء منافسات الموسم الكروي في الدوريات الأوروبية؛ ولذلك سيُقام في 10 يونيو/ 2023، أي بعد أسبوعين تقريباً مقارنة بنهائي نسخة 2022 الذي أُقيم في 28 مايو.

كيف سيؤثر موعد كأس العالم قطر 2022 في الدوري الإنجليزي 2023/2022؟

يبدأ الموسم الكروي الجديد من الدوري الإنجليزي 2023/2022 في 6 أغسطس، على أن ينتهي في 28 مايو، أي بعد أسبوعٍ واحدٍ فقط مقارنةً بالموسم الكروي 2022/2021.

وبخلاف دوريات أخرى، لن تمنح رابطة الدوري الإنجليزي وقتاً كبيراً للاعبين من أجل الراحة بعد انتهاء منافسات كأس العالم؛ إذ سيتوقف البريميرليغ خلال الفترة من 14 نوفمبر إلى 26 ديسمبر، وسيذهب اللاعبون الدوليون للمشاركة مع منتخباتهم في 14 نوفمبر، ثم سيعودون للعب مع أنديتهم في 26 ديسمبر، أي بعد انتهاء منافسات المونديال بثمانية أيام.