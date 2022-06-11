غياب نجوى كرم يقلق الجمهور

بغداد - ياسين صفوان - قلق كبير سيطر على جمهور الفنانة اللبنانية نجوى كرم وذلك بعد ان لاحظوا غيابها عن التواصل معهم كما عادتها وإصدار اعمال فنية جديدة.



وبعد ان طالب جمهور الفنانة اللبنانية بتفعيل هاشتاغ عبر موقع تويتر يطالبها من خلاله بالرد عليهم وطمأنتهم على صحتها واحوالها، تدخلت الاعلامية اللبنانية نضال الاحمدية التي اكدت ان غياب نجوى هو بسبب مشاكل قد مرت بها خلال السنتين الماضيتين.

وكتبت الاحمدية قائلةً:"نجوى راجعا مرت بسنتين صعبين جدا وبكرا هيي بتخبركن".