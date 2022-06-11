انت الان تتابع خبر من أجل ماني.. بايرن ميونيخ يطيح بـ 8 لاعبين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-06-11 | 10:08
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قالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن نادي بايرن ميونيخ يعمل حاليًا على بيع 8 لاعبين خلال سوق الانتقالات الصيفية، وذلك من أجل التمكن من إتمام التعاقد مع السنغالي ساديو ماني مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي.
ورفض نادي ليفربول عرضًا رسميًا من بايرن ميونيخ من أجل ضم ساديو ماني (30 عامًا) بقيمة 25 مليون يورو، وسيحاول النادي البافاري تحسين العرض ليصل بين 40 و50 مليون يورو طبقًا لوسائل إعلام محلية في ألمانيا.
وذكرت "بيلد" أن بايرن ميونيخ مستعد لبيع 8 لاعبين في الميركاتو الحالي لتمويل عملية شراء ماني وأبرزهم عمر ريتشارد، وجوشوا زيركزي، وكريستيان فروشتل، وكريستوفر سكوت، وساربريت سينغ.
وذكرت "بيلد" أن بايرن ميونيخ مستعد لبيع 8 لاعبين في الميركاتو الحالي لتمويل عملية شراء ماني وأبرزهم عمر ريتشارد، وجوشوا زيركزي، وكريستيان فروشتل، وكريستوفر سكوت، وساربريت سينغ.
وكان ساديو ماني أشار إلى رغبته في الرحيل عن ليفربول قبل مباراة منتخب بلاده أمام بنين السبت 7 يونيو الماضي، في تصفيات كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، وردًا على أحد الصحفيين الذي قال إن 60 أو 70% من الشعب السنغالي يريدون رحيله عن ليفربول هذا الصيف فقال ماني: "سأفعل ما يريدون، سنرى قريبًا".
وينشط ماني مع ليفربول منذ صيف 2016 عندما وفد إليه من فريق ساوثهامبتون الإنجليزي مقابل 24 مليون يورو، كأولى صفقات المدرب الألماني يورغن كلوب الذي كان قد تعاقد لتوه مع "الريدز".
ويمتد عقد ماني مع ليفربول إلى صيف 2023، وسجّل بقميص الفريق 120 هدفًا من أصل 269 مباراة خاضها معه، إضافة إلى تقديمه 48 تمريرة حاسمة خلال 6 مواسم قضاها داخل ملعب "أنفيلد". ولم يدخل ماني وليفربول في مفاوضات من أجل تمديد العقد خلال الأشهر الماضية، ولذلك يخشى الفريق الأحمر من فقدان لاعبه مجانًا الموسم المقبل في حال لم يتم بيعه هذا الصيف أو أن يقنعه في تمديد العقد خلال الفترة القليلة المقبلة.
ويمتد عقد ماني مع ليفربول إلى صيف 2023، وسجّل بقميص الفريق 120 هدفًا من أصل 269 مباراة خاضها معه، إضافة إلى تقديمه 48 تمريرة حاسمة خلال 6 مواسم قضاها داخل ملعب "أنفيلد". ولم يدخل ماني وليفربول في مفاوضات من أجل تمديد العقد خلال الأشهر الماضية، ولذلك يخشى الفريق الأحمر من فقدان لاعبه مجانًا الموسم المقبل في حال لم يتم بيعه هذا الصيف أو أن يقنعه في تمديد العقد خلال الفترة القليلة المقبلة.