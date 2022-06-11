من أجل ماني.. بايرن ميونيخ يطيح بـ 8 لاعبين

ورفض نادي ليفربول عرضًا رسميًا من بايرن ميونيخ من أجل ضم ساديو ماني (30 عامًا) بقيمة 25 مليون يورو، وسيحاول النادي البافاري تحسين العرض ليصل بين 40 و50 مليون يورو طبقًا لوسائل إعلام محلية في ألمانيا.وذكرت "بيلد" أن بايرن ميونيخ مستعد لبيع 8 لاعبين في الميركاتو الحالي لتمويل عملية شراء ماني وأبرزهم عمر ريتشارد، وجوشوا زيركزي، وكريستيان فروشتل، وكريستوفر سكوت، وساربريت سينغ.

وكان ساديو ماني أشار إلى رغبته في الرحيل عن ليفربول قبل مباراة منتخب بلاده أمام بنين السبت 7 يونيو الماضي، في تصفيات كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، وردًا على أحد الصحفيين الذي قال إن 60 أو 70% من الشعب السنغالي يريدون رحيله عن ليفربول هذا الصيف فقال ماني: "سأفعل ما يريدون، سنرى قريبًا".