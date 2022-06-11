أوكرانيا تقدم رقما صادما لـ"خسائر روسيا".. منذ بدء الحرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

كشف الجيش الأوكراني عن حصيلة خسائر نظيره الروسي منذ بدء المواجهات العسكرية في 24 فبراير/شباط الماضي وإن "بدت ضخمة".



وقالت هيئة الأركان العامة للجيش في أوكرانيا إن قواتها قتلت نحو 32 ألفا و50 جنديا روسيا في الفترة من 24 فبراير/شباط الماضي و11 يونيو/ حزيران الجاري.

جاء ذلك في بيان لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في صفحتها على فيسبوك، وفقا لما أوردته اليوم السبت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

وقال البيان: "دمر المدافعون الأوكرانيون 1419 دبابة و3466 عربة قتال مدرعة و712 قطعة مدفعية و222 نظم إطلاق صاروخية متعددة و97 نظم مضادة للطائرات و212 طائرة حربية و178طائرة مروحية".

وأضاف: "تم أيضا تدمير 579 مركبة مسيرة عملياتية وتكتيكية و125صاروخ كروز و13قطعة بحرية و2448 عربات أخرى وشاحنات صهاريج و54 قطعة من المعدات الخاصة".

وتابع البيان أن القوات الروسية تكبدت أكبر الخسائر أمس في منطقتي سيفيرودونتيسك وباخموت.

وتشير تقديرات هيئة الأركان العامة الروسية عن خسائر قواتها، الصادرة في 25 مارس/آذار الماضي، إلى مقتل 1351 جنديا روسيا وإصابة 3825 آخرين، فيما تطلق عليها "العملية الخاصة" بأوكرانيا.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات التي يصدرها طرفا الصراع من مصادر مستقلة.

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن أن قوات بلاده تبذل "كل ما بوسعها" لوقف الهجوم الروسي، فيما تدور معارك ضارية في شرق البلاد وجنوبها.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم السبت، إن القوات الروسية في محيط مدينة سيفيرودونتسك الأوكرانية لم تحرز تقدما في جنوب المدينة حتى يوم الجمعة.

وذكرت الوزارة في تقرير مخابرات نُشر على تويتر "القتال العنيف مستمر من شارع إلى شارع، ومن المرجح سقوط عدد كبير من الضحايا على الجانبين".