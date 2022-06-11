شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بايدن يؤكد أن زيلينسكي "لم يرغب في سماع" التحذيرات بخصوص عملية روسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي "لم يرد سماع" التحذيرات الأمريكية قبل بدء روسيا لعمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.



وأضاف بايدن خلال حفل استقبال في لوس أنجلوس لجمع الأموال للحزب الديمقراطي: "اعتقد كثير من الناس أنني أبالغ عندما تحدثت عن هجوم روسي على أوكرانيا قبل أن يبدأ".

وتابع قائلا أمام صحافيين: "لكنني علمت أن لدينا معلومات في هذا الاتجاه. (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) كان في طريقه لعبور الحدود. لم يكن هناك شك وزيلينسكي لم يرغب في سماع ذلك".