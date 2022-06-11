شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التثقيف بالإعلاميين: نايل سات 301 سيساهم فى دعم علاقات مصر وأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، أن القمر الجديد يمتلك العديد من المميزات التكنولوجية الحديثة التي تمكنه من مواصلة المنافسة، ويؤكد ريادة مصر فضائياً حيث سيضم 38 قناة قمرية مقابل 26 قناة قمرية في القمر الحالي 201.

وأضاف عدلي فى تصريحات له، أن القمر الجديد سيساهم في دعم العلاقات الأفريقية حيث سيسهم القمر في تحقيق تواصل أكبر مع شعوب القارة الأفريقية وتعميق العلاقات المصرية الأفريقية، مشيرا الى أنه بالإضافة للمناطق التي يغطيها القمر الحالي، ستتم تغطية دول جنوب القارة الأفريقية إضافة إلى دول حوض نهر النيل.

وأشار عدلي إلى أن الدولة المصرية تحرص على مواكبة التطورات العالمية في مجال الفضاء وتكنولوجيا المعلومات، موضحا أننا نمتلك تاريخاً طويلاً في البث الفضائي والتكنولوجيا المتقدمة حيث يشكل هذا القمر تقديم خدمات الإنترنت عريض النطاق لتغطية جمهورية مصر العربية والمناطق النائية.