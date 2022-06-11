شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: الرئيس السيسي صنع لمصر حضارة جديدة فى 8 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم لمصر الكثير من الإنجازات والمشروعات القومية والمدن الجديدة والبنية التحتية المتميزة في ثمانى سنوات سبقتهم مرحلة مضطربة من تاريخ مصر.

وقال الجندى إن ما فعله الرئيس في الثمانى سنوات الماضية يمكننا أن نطلق عليه بأنه صانع الحضارة الجديدة، فكلمة حضارة تعنى نظام اجتماعي يعين الإنسان على الزيادة من إنتاجه الثقافي، وتتألف الحضارة من عناصر أربعة: الموارد الاقتصادية، والنظم السياسية، والتقاليد الخُلقية، ومتابعة العلوم والفنون، وهي تبدأ حيث ينتهي الاضطراب والقلق، لأنه إذا ما أمِنَ الإنسان من الخوف، تحررت في نفسه دوافع التطلع وعوامل الإبداع والإنشاء.

وتابع عضو مجلس الشيوخ: هذا بالفعل ما قام به الرئيس السيسي، حيث جاء علي نظام مظطرب أنهاه بفرض الأمن والأمان ومعه بدأت مرحلة جديدة من تاريخ مصر بتشييد المدن الجديدة علي طرازات ذكية ومتطورة، كما شيد الكثير من مشروعات البنية التحتية وشبكة طرق عملاقة أضف إلى ذلك المشروعات القومية الكبرى كمشروع قناة السويس الثانية ومشروع حياة كريمة المذهل والذي نقل الريف من بوتقة الفقر إلي مرحلة جديدة من تاريخ مصر.

وأضاف الجندى، لا يسعنا إلا أن نصف الرئيس بأنه صانع الحضارة الجديدة، لما قدمه لمصر وشعبها ولما قدمه من تعمير وبناء ،والذي لطالما قدمته مصر مع بدء التاريخ وستظل شامخة وتصنع الحضارة بأيدي أبنائها المخلصين إلي أن تقوم الساعة بحفظ الله ورعايته.