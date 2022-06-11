شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا: إغلاق الموانئ الأوكرانية يؤدي إلى انتشار الإرهاب في إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إن إغلاق الموانئ الأوكرانية قد يؤدي إلى انقلابات وانتشار الإرهاب في إفريقيا.

وأفاد دي مايو في تصريحات على هامش مؤتمر في نابولي: "إذا لم نتحرك في أقرب وقت للسماح بفتح الموانئ الأوكرانية، سيكون عندنا عشرات آلاف المهاجرين الإضافيين من إفريقيا الذين سيأتون إلى أوروبا، مع خطر حقيقي لانقلابات جديدة في إفريقيا وانتشار الأسلحة، والتنظيمات الإرهابية"، حسب وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء.

وأضاف الديبلوماسي الإيطالي "مشكلة القمح في إفريقيا بعد حصار السفن الروسية للموانئ الأوكرانية يمكن أن تتسبب في انقلابات جديدة في إفريقيا وانتشار التنظيمات الإرهابية وتعزيز الهجرة".