شكرا لقرائتكم خبر عن «تويتر» يوافق على منح «ماسك» تفاصيل الحسابات المزيفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على طلب الملياردير إيلون ماسك بتمكينه من بيانات الشركة الداخلية لإزالة شكوكه حول عدد الحسابات المزيفة.

وستقوم الشركة بتزويد ماسك بسيل من البيانات من بينها نحو 500 مليون تغريدة، تُنشر في المنصة يوميّاً، بدءاً من الأسبوع المقبل، بعدما هدَّد بسحب عرضه بشراء المنصة إذا لم يحصل على معلومات كافية حول الحسابات المزيفة.

وألزمت اتفاقية الشراء ماسك بإكمال الصفقة، ما لم يتمكن من إثبات أن الشبكة الاجتماعية خدعته، أو أن حدثاً كبيراً؛ أدى إلى تغيير قيمتها، بينما تعهد الطرفان بدفع تعويضات في حال فسخ أحدهما العقد، تصل إلى مليار دولار في ظل ظروف معينة.

وكان سعر سهم تويتر في بورصة نيويورك للأوراق المالية قريباً من 40 دولاراً أمس، وهو سعر بعيد جداً عن مبلغ 54,20 دولار الذي قدمه أغنى رجل في العالم في أبريل.