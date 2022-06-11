شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يستهدف المزراعين بقنابل الغاز شرق غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب عدد من المزارعين، بحالات اختناق، اليوم السبت، جراء استهدافهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة.

وأفاد وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال المتمركزة في الأبراج العسكرية شرق مدينة غزة أطلقت الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المزارعين، أثناء عملهم داخل أراضيهم شرق حي الزيتون، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق، واضطروا لمغادرة المكان.

وتتعمد قوات الاحتلال يوميا التنغيص على حياة المزارعين في الأراضي الحدودية شمال وشرق قطاع غزة.