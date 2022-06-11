شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف جزيئات بلاستيكية بجليد أنتاركتيكا في تهديد للنظام البيئي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اكتشف الباحثون لأول مرة دليلًا على وجود جزيئات بلاستيكية دقيقة في ثلوج أنتاركتيكا ، مما يشير إلى مدى انتشار التلوث البلاستيكي الدقيق على نطاق أوسع مما كان معروفًا في السابق.

ووجدت دراسة نُشرت في المجلة العلمية The Cryosphere أن الباحثين أكدوا وجود جزيئات بلاستيكية دقيقة في كل عينة ثلجية جمعوها من 19 موقعًا مختلفًا بمتوسط 29 جزيء بلاستيكي صغير لكل لتر من الثلج الذائب ، وهو أعلى من التركيزات البحرية التي تم الإبلاغ عنها سابقًا من المحيطة ببحر روس وفي الجليد البحري في أنتاركتيكا "، وفقًا لبيان صحفي صادر عن جامعة كانتربري.

وتم اكتشاف البولي إيثيلين تيريفثاليت ، أو PET ، وهو بوليمر موجود في زجاجات المشروبات ، في ما يقرب من أربعة أخماس عينات الثلج ، وفقًا للدراسة.

ويعتقد الباحثون أن المواد البلاستيكية الدقيقة ربما تكون قد أتت من مصادر النقل بعيد المدى والمصادر المحلية ، بما في ذلك الملابس التي يرتديها الباحثون وموظفو القاعدة والمعدات البلاستيكية لمحطة البحث.

وتعتبر الآثار المترتبة على الدراسة مهمة بسبب الآثار الضارة التي يمكن أن تحدثها الجزيئات الدقيقة على البيئة ، بما في ذلك ضعف الوظيفة البيولوجية والنمو المحدود والتأثير السلبي على التكاثر.

وقالت ناتاشا جاردينر المستشارة البيئية لأنتاركتيكا ونيوزيلندا في بيان: "يمكننا استخدام هذه المعلومات للحد من التلوث البلاستيكي عند مصدره وإعلام ممارسات الإدارة البيئية الأوسع نطاقًا لدينا."