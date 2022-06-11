شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية وأمريكا تدينان استعدادات كوريا الشمالية النووية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان وزيرا الدفاع الكوري الجنوبي والأمريكي اليوم السبت استعدادات كوريا الشمالية لإجراء تجربة نووية قائلين إن ذلك وسلسلة من عمليات إطلاق الصواريخ تهدد السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية والمجتمع الدولي.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعتزمان وسيع نطاق التدريبات العسكرية المشتركة للحفاظ على الردع.

والتقى وزير الدفاع لي جونج سوب ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم السبت في حوار شانجريلا، وهو تجمع أمني آسيوي في سنغافورة.