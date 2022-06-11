شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: 10 ملايين دولار لدعم خطة إنقاذ «صافر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، أن بلادها تعمل على توفير 10 ملايين دولار لدعم خطة الأمم المتحدة لمواجهة تهديد خزان صافر النفطي، قبالة سواحل محافظة الحديدة غرب اليمن.

وأفاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان "بمناسبة اليوم العالمي للمحيطات"، تعمل وزارة الخارجية مع الكونغرس لتوفير 10 ملايين دولار لدعم خطة الأمم المتحدة لمواجهة التهديد الطارئ الذي تمثله ناقلة النفط صافر في اليمن على النظام البيئي في البحر الأحمر”.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة تحتاج إلى 80 مليون دولار لتنفيذ عملية طارئة أولية لنقل نفط الناقلة صافر إلى سفينة أكثر أمانا.

كما أضاف "يقربنا تعهد الولايات المتحدة اليوم من هدفنا أكثر.. ندعو القطاع الخاص والحكومات الأخرى التي لها مصلحة في هذا الممر المائي الحيوي إلى أخذ المبادرة الآن وتقديم التمويل المطلوب بشكل عاجل".