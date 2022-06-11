فرنسا: مستعدون للمشاركة في عملية فك الحصار عن ميناء أوديسا الأوكراني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

عبرت فرنسا، الجمعة، عن استعدادها للمشاركة في عملية فك الحصار عن ميناء أوديسا الأوكراني.



وأكدت الرئاسة الفرنسية، أن "باريس مستعدة للمشاركة في عملية تتيح رفع الحصار عن ميناء أوديسا في جنوب أوكرانيا وتصدير الحبوب الأوكرانية إلى البلدان التي تحتاج إليها".

وقال مستشار بالرئاسة الفرنسية، في تصريحات صحفية: "نحن في تصرف الأطراف لبلورة عملية تتيح الوصول إلى ميناء أوديسا في شكل آمن، أي تمكين السفن من العبور رغم وجود ألغام في البحر".

وتسبب حصار الأسطول الروسي للموانئ الأوكرانية في البحر الأسود، ولا سيما ميناء أوديسا، بوقف تصدير الحبوب وخصوصًا القمح الذي كانت أوكرانيا ثالث مصدِّر عالمي له قبل الحرب.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، إن "تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على العالم تزداد سوءا وقد أثرت على 1.6 مليار شخص".

وأضاف الأمين العام خلال تقديمه التقرير الثاني للأمم المتحدة حول تداعيات النزاع: "إن تأثير الحرب على الأمن الغذائي والطاقة والتمويل شامل وخطير ومتسارع".

وحذر أنه "بالنسبة إلى الناس في كل أنحاء العالم تهدد الحرب بإطلاق موجة غير مسبوقة من الجوع والبؤس مخلّفة فوضى اجتماعية واقتصادية".

وكانت تركيا بحثت مع روسيا إقامة "ممرات بحرية آمنة" تتيح استئناف نقل الحبوب عبر البحر الأسود.

جاء ذلك بناءً على طلب من الأمم المتحدة، والمساعدة في مرافقة هذه القوافل من الموانئ الأوكرانية.

واعتبر تشاوش أوغلو أن "خطة الأمم المتحدة منطقية وقابلة للتحقيق. على أوكرانيا وروسيا قبولها".

إلا أن الرجلين لم يعلنا أي آلية ملموسة لتصدير الحبوب.