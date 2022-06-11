وزير الدفاع الياباني: لا يجب أن نسمح لكوريا الشمالية بتهديد المجتمع الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

حذرت اليابان من استمرار كوريا الشمالية في إطلاق الصواريخ الباليستية.



وشدد وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي على ضرورة عدم السماح لكوريا الشمالية بتهديد المجتمع الدولي.

ومؤخرا، نددت اليابان، بإطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية، مؤكدة أنه "أمر لا يمكن السكوت عليه".

وقال وزير الدفاع الياباني، حينها إن "إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ لا يمكن التسامح معه".

وكانت كوريا الشمالية أطلقت 8 صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي، وفقًا لهيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية.

وأجرت كوريا الشمالية في الأسابيع القليلة الماضية تجارب صاروخية عدة، شملت إطلاق أكبر صواريخها الباليستية العابرة للقارات.

وفي سياق آخر، قال وزير الدفاع الياباني إن السلام والاستقرار في مضيق تايوان مهم لأمن اليابان والعالم.

وطالب المجتمع الدولي بمساعدة البلدان التي غزتها دول أخرى لردع أي هجمات مستقبلية.

ودعا روسيا إلى تتحمل المسؤولية عن "انتهاك القانون الدولي" لحقوق الإنسان.