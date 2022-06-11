شكرا لقرائتكم خبر عن «النزاهة العراقية» تكشف عن عملية اختلاس كبرى بمصارف حكومية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد نحو 3 سنوات من التحقيقات، تكشفت عملية اختلاس كبرى طالت مصارف حكومية في العراق، وشارك فيها عشرات الأشخاص بينهم مسؤولون وموظفون رسميون.

فقد كشفت هيئة النزاهة العراقية، وهي هيئة حكومية معنية بمكافحة الفساد، عن "عملية اختلاس كبيرة وتزوير وتلاعب وغسيل أموال"، بقيمة ناهزت 700 مليون دولار من المال العام، تورط فيها نحو 41 شخصاً من موظفين وزبائن وشركات وأفراد، في مصارف حكومية.

وأعلنت في بيان أمس الأول الخميس، أن فريقاً تحقيقياً قامت بتشكيله منذ العام 2019 توصّل إلى وجود عملية اختلاس كبرى من المال العام، عبر استغلال المناصب والتلاعب في القيود المصرفيَّـة وإدخال تعزيزات أرصدةٍ وهميَّةٍ على حسابات الزبائن.

فيما أفاد مسؤول في الهيئة لوكالة فرانس برس، فضّل عدم الكشف عن هويته، أن هذا التقرير جاء نتيجة تحقيقات أطلقت في العام 2019.

كما أضاف أن "مذكرات توقيف سوف ترسل بحقّ الـ41 متهماً".