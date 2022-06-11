شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعلن انسحابها من منظمة السياحة العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انسحبت روسيا من منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، وتم نشر أمر للحكومة بهذا المعنى في موسكو يوم الجمعة.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد علقت عضوية روسيا في المنظمة المتخصصة في نهاية نيسان/أبريل بسبب الحرب ضد أوكرانيا.

وأعلنت موسكو انسحابها من منظمة السياحة العالمية قبل فترة قصيرة من تعليق عضويتها، وأرجعت السبب إلى "تسييس" المنظمة.

يذكر أن منظمة السياحة العالمية، ومقرها مدريد، بها أكثر من 150 عضوا.