شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تهاجم «الجيران النوويين» الذين يتجاهلون القواعد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي في تصريحات قوية بشكل غير عادي اليوم السبت إن مناورات الصين وروسيا أدت إلى زيادة المخاوف الأمنية في شرق آسيا.

وقال كيشي في حوار شانجريلا بسنغافورة إن "اليابان محاطة بأطراف تمتلك أو تطور أسلحة نووية وتتجاهل القواعد علانية".

وأجرت الصين وروسيا دورية جوية مشتركة في المياه القريبة من اليابان وتايوان في مايو أيار في أول دورية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال إن "العمليات العسكرية المشتركة بين هاتين القوتين العسكريتين القويتين ستزيد بلا شك القلق بين الدول الأخرى".