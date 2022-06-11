شكرا لقرائتكم خبر عن دعم "النقل العام" بـ 100 أتوبيس كهربائى للحد من ثلوث الهواء.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، خلال الأسبوع الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مواجهة الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة بنحو 60 أداة رقابية تشمل 57 طلب إحاطة و3 أسئلة و4 طلبات مناقشة.

واستعرضت وزير البيئة، بحث جهود تطوير القطاع البيئى فى مصر، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتغيير لغة الحوار حول البيئة وإعادة هيكلة قطاع البيئة بحيث لا يقتصر على الحد من التلوث فقط، ولكن يهدف إلى صون الموارد الطبيعية واستخدامها بشكل مستدام يحفظ حق الأجيال القادمة.

وتمثلت جهود التحول لاستخدام السيارات الكهربائية والعاملة بالغاز الطبيعى من خلال استراتيجية مستقبلية لإدخال وسائل النقل الكهربى فى النقل العام، من خلال:

-مشروع الحد من تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى بدعم هيئة النقل العام بعدد 100 أتوبيس كهربائى.

-المشاركة فى تنفيذ استراتيجية توطين صناعة المركبات الكهربائية فى مصر.

-المشاركة فى التجربة الرائدة للتنقل الكهربائى بهيئةالركاب بالإسكندرية باستحداث عدد 15 أتوبيس كهربائى كخدمة نقل عام.

-التعاون مع هيئة النقل العام فى تنفيذ خطة إحلال وتجديد الأتوبيسات القديمة المتهالكة بأتوبيسات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى.

-انشاء منظومة مناطق منخفضة الانبعاثات LEZ باستخدام المركبات الكهربائية فى المناطق ذات النظام البيئى الحساس والتاريخية والتراثية.