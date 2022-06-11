شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا.. محاولة أخيرة لوقف ترحيل اللاجئين إلى رواندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جرى تقديم طعن أمام إحدى محاكم لندن على خطوة مثيرة للجدل من جانب بريطانيا، لترحيل مجموعة من طالبي اللجوء إلى رواندا، ويطالب بالنظر في طلبات اللجوء الخاصة بهم، في محاولة أخيرة لمنع توجه أول طائرة إلى الدولة الواقعة شرقي أفريقيا.

وطلب محامون يمثلون طالبي اللجوء، من قاض، إيقاف رحلة طيران مقررة الأسبوع المقبل، في أول قضية تدقق في سياسة الهجرة التي يتبناها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أمس الجمعة.

وتصدرت القضية عناوين الصحف على مدار أيام، وانتقدت منظمات خيرية حقوقية فكرة ترحيل طالبي اللجوء.

وقال رضا حسين، محامي طالبي اللجوء: إن «استنتاج وزيرة الشؤون الداخلية بريتي باتيل، فيما يتعلق بالأمان في رواندا غير منطقي».

وذكر المحامي أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حذرت من أوجه قصور خطيرة في إجراءات طلب اللجوء برواندا، مشيرا إلى أنها ستتحمل ما يفوق طاقتها بسبب الوافدين من المملكة المتحدة.