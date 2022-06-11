شكرا لقرائتكم خبر عن «القوات اللبنانية» يحدد مواصفات رئيس الحكومة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن قائد الجيش اللبناني من بعلبك أن الأمن خط أحمر، والحرب على المخدرات مستمرة، في وقت شهدت فيه معراب لقاء لم تخرج تفاصيله، بين رئيس حزب «القوات» وسفيرة الولايات المتحدة، دوروثي شيا، فيما لفت مراقبون إلى أنه ربما ناقش المواصفات المفترض توافرها في أي مرشح ليسميه نواب تكتل «الجمهورية القوية» رئيسا يكلف تشكيل الحكومة.

وحدد سمير جعجع رئيس حزب «القوات» المواصفات المطلوب توافرها في رئيس حكومة، بقوله: إذا ما توفرت نحن مستعدون لتسميتها، وواصل: نظيف الكف لا ملفات فساد تحوم حوله، يعكف على وضع هيكلية أو نظام داخلي لعمل مجلس الوزراء كنظام المجلس النيابي، بحيث لا يتمكن أي وزير من تعطيل قرار أو مرسوم على غرار ما يفعل وزير المال يوسف خليل في ملف التشكيلات القضائية.

وتابع جعجع: «أن يتعهد بعدم تخصيص أي حقيبة لأي حزب أو طائفة والأهم في هذه المرحلة حقيبة الطاقة، وأن يتعهد بتشكيل حكومة متجانسة وأن يفصل النيابة عن الوزارة، وأن يتمتع بالهوية السيادية، فيعمل على إعادة القرار الإستراتيجي إلى الحكومة بالذات ويلزم كل الأطراف بعدم تجاوز سقف هذا القرار ويحصر القرار الأمني والعسكري بالجيش اللبناني».

وشدد رئيس حزب «القوات» بالقول: وضع خطة التعافي في رأس أولويات حكومته وإنجازها سريعا والشروع في الإصلاحات لإخراج البلاد من الوضع الكارثي الذي تقبع فيه.

من ناحية أخرى، قال قائد الجيش جوزاف عون خلال زيارته اللواء السادس في بعلبك شرق لبنان: «إن الأمن خط أحمر، وليس مسموحا المس به، ونحن على أبواب موسم سياحي»، بحسب بيان صادر عن الجيش على موقعه على «تويتر» أمس الجمعة.

وخلال زيارته فرع مخابرات الجيش في البقاع شرق لبنان، قال عون: «إن حربنا على المخدرات لم تنتهِ ولا تزال مستمرة. لا ننتظر أي غطاء سياسي أو ديني لمكافحتها، ولا نعمل وفقا لأي أجندة، إنما من منطلق مسؤوليتنا تجاه شعبنا ووطننا».

داعيا كل الخارجين على القانون لتسليم أنفسهم لكي يسلموا «وإلا تحملوا تبعات قراركم».