سوريا تعلق الرحلات عبر مطار دمشق بعد تضرر أحد المدرجات إثر قصف للإحتلال الإسرائيلي

المنامة - ياسر ابراهيم - أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" نقلا عن مصدر عسكري بتعرض مواقع في جنوب دمشق لقصف من الإحتلال الإسرائيلي فجر الجمعة، ما أدى لإصابة مدني على الأقل بجروح.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القصف استهدف مستودعات تابعة لحزب الله وقوات إيرانية في محيط مطار دمشق لافتا إلى وقوع جرحى دون تحديد عددهم أو جنسياتهم. وأعلنت وزارة النقل السورية تعليق كافة الرحلات عبر مطار دمشق الدولي وفق ما قال مصدران في المطار أكدا وقوع أضرار بمدرج الهبوط.

استهدف قصف الإحتلال الإسرائيلي فجر الجمعة نقاطا في جنوب دمشق ما أدى إلى إصابة مدني على الأقل بجروح، حسبما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله: "في تمام الساعة 04,20 (01,20 ت غ) من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط جنوب مدينة دمشق".

وحسب نفس المصدر، فقد تصدت وسائط الدفاع الجوي السورية "لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها"، لافتا إلى أن "العدوان أدى إلى إصابة مواطن مدني بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

من جهة ثانية، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن القصف الإسرائيلي استهدف مستودعات تابعة لحزب الله اللبناني وقوات إيرانية في محيط مطار دمشق الدولي. وأشار إلى تصاعد ألسنة النيران من ثلاثة مواقع على الأقل، لافتا إلى وقوع جرحى من دون تحديد عددهم أو جنسياتهم.

وأعلنت وزارة النقل السورية عن تعليق كافة الرحلات عبر مطار دمشق الدولي، في خطوة أعقبت القصف الإسرائيلي الذي ألحق، وفق ما قال مصدران في المطار، أضرارا بمدرج الهبوط. وقالت وزارة النقل إن تعليق الرحلات جاء "نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية عن الخدمة". لكن موظفا في المطار صرح: "تأثر المطار بالقصف الإسرائيلي واضطررنا إلى تأجيل كافة الرحلات" تزامنا مع تأكيد مسؤول في شركة طيران عربية في المطار أن "القصف الإسرائيلي استهدف مدرج الهبوط".

ويشن الإحتلال الإسرائيلي بشكل مستمر ضربات في سوريا، تسببت إحداها في مايو/أيار بمقتل ثلاثة ضباط سوريين، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. وخلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى تابعة لحزب الله اللبناني.

(أ ف ب)