شكرا لقرائتكم خبر عن الولاياتُ المتحدةُ ترصدُ 45 إصابةً بجدري القردة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رَصَدَتْ مراكزُ السيطرةِ على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية 45 إصابةً بجدري القردة في ستَ عشرةَ ولاية.

وأَوْضَحَتِ المراكزُ-في نشرتها الصحية عبر موقعها اليوم- أنَّ الحالاتِ المسجلةَ تم رصدها في ولايات اريزونا، ومقاطعة كولومبيا، وجورجيا، وكاليفورنيا، وكولارادو، وفلوريدا، وهاواي، وإلينوي، وماساتشوسيتس، ونيويورك، وبنسلفانيا، ورود آيلاند، وتكساس، ويوتا، وفرجينيا، وواشنطن.