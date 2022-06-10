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 الولاياتُ المتحدةُ ترصدُ 45 إصابةً بجدري القردة

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الدمام - شريف احمد - رَصَدَتْ مراكزُ السيطرةِ على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية 45 إصابةً بجدري القردة في ستَ عشرةَ ولاية.

وأَوْضَحَتِ المراكزُ-في نشرتها الصحية عبر موقعها اليوم- أنَّ الحالاتِ المسجلةَ تم رصدها في ولايات اريزونا، ومقاطعة كولومبيا، وجورجيا، وكاليفورنيا، وكولارادو، وفلوريدا، وهاواي، وإلينوي، وماساتشوسيتس، ونيويورك، وبنسلفانيا، ورود آيلاند، وتكساس، ويوتا، وفرجينيا، وواشنطن.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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