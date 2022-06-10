فرنسا تعلن استعدادها للمشاركة في «عملية» لفك الحصار عن ميناء أوديسا الأوكراني

أوديسا (أ ف ب).

اعلنت الرئاسة الفرنسية الجمعة استعداد باريس للمشاركة في «عملية» تتيح رفع الحصار عن ميناء أوديسا في جنوب أوكرانيا وتصدير الحبوب الأوكرانية إلى البلدان التي تحتاج اليها.

وقال مستشار رئاسي «نحن في تصرف الأطراف لبلورة عملية تتيح الوصول إلى ميناء أوديسا في شكل آمن، أي تمكين السفن من العبور رغم وجود ألغام في البحر».