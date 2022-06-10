10 يونيو , 2022
أوديسا (أ ف ب).
اعلنت الرئاسة الفرنسية الجمعة استعداد باريس للمشاركة في «عملية» تتيح رفع الحصار عن ميناء أوديسا في جنوب أوكرانيا وتصدير الحبوب الأوكرانية إلى البلدان التي تحتاج اليها.
وقال مستشار رئاسي «نحن في تصرف الأطراف لبلورة عملية تتيح الوصول إلى ميناء أوديسا في شكل آمن، أي تمكين السفن من العبور رغم وجود ألغام في البحر».
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تعلن استعدادها للمشاركة في «عملية» لفك الحصار عن ميناء أوديسا الأوكراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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