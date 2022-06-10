«سبوتيفاي» تستهدف مليار مستخدم خلال السنوات العشر المقبلة

نيويورك: أعلنت منصة “سبوتيفاي” المتخصصة في البث الموسيقي، الأربعاء، أنها تطمح للوصول إلى مليار مستخدم بحلول عام 2030، وتحقيق دخل سنوي 100 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.

وقال دانيال إيك، رئيس الشركة التنفيذي ومؤسسها، إنّ الهدف الذي تطمح الشركة لبلوغه يمكن تحقيقه بشكل جزئي من خلال توسيع المحفظة الاستثمارية عبر “البودكاست” والكتب المسموعة، تزامناً مع جعل المنصة شاملةً لصانعي المحتوى.

وأضاف، خلال المؤتمر السنوي لمستثمري المنصة: “(سبوتيفاي) تشكل منصة للمبدعين في العالم، لذا سنعمل على توفير الركائز الأساسية والموارد التي تتيح لـ50 مليون فنان وصانع محتوى تطوير أعمالهم الخاصة وإدارتها، بالإضافة إلى الاستفادة من أعمالهم كمصدر ربح، والترويج لها بطريقة فعالة”.

وأعلنت الشركة السويدية المدرجة في بورصة نيويورك، أنّ إيراداتها عام 2021 بلغت 10,9 مليار دولار، ما يعني أنّ عليها أن تحقق إيرادات أعلى بنحو 10 أضعاف، بهدف الوصول إلى المستوى الذي حدده إيك.

وفي نهاية الربع الأول من 2022، استخدم المنصة 422 مليون شخص، وهو رقم يجعلها حتى الآن المنصة الصوتية الأكثر استخداماً في العالم.

وتسعى المنصة إلى تحقيق هامش الربح التشغيلي (المبيعات مخصوم منها كل التكاليف قبل احتساب الفوائد والضرائب) بنسبة 20%، وهو رقم يشير إلى أنّ الشركة أصبحت مربحة بشكل واضح، وهذا ما ليست عليه حالياً.

وخلال الفترة الأخيرة تأرجحت المنصة الصوتية الإلكترونية التي أصبحت مُتاحة حالياً في 183 دولة وإقليماً، بين هامش تشغيل إيجابي متواضع وآخر سلبي قليلاً.

واستثمرت “سبوتيفاي” بأكثر من مليار دولار ليستخدمها صانعو “بودكاست” بارزين ولبناء منصة متكاملة للمدونات الصوتية بدءاً من الإنتاج وصولاً إلى إدارة الإعلانات، لتصبح رائدة عالمياً في هذا القطاع.

واستحوذت المنصة، العام الماضي، على شركة “فاينداواي” الرائدة في إنتاج الكتب الصوتية وتوزيعها.

وكانت الشركة أعلنت، الشهر الماضي، بدء اختبار ميزة جديدة لعرض صور “NFT” (الرموز غير القابلة للاسترداد) على عينة محدودة من مستخدميها، وسيتمكن المستخدمون المشاركون في الاختبار من رؤية الصور التي يضعها الفنانون وشرائها من خلال سوق خارجية.